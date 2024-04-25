Aksaray'da yolcu dehşeti! Güzergahtan çıkmasını istediği şoförü bıçakla yaraladı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Nisan 2024 21:28 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 21:29 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Aksaray'da bir halk otobüsü şoförü, yolcunun güzergaha çıkma talebini reddettiği için bıçaklandı. Şoför acil hastaneye sevk edilirken, yaya olarak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.