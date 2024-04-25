Aksaray'da yolcu dehşeti! Güzergahtan çıkmasını istediği şoförü bıçakla yaraladı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Aksaray'da bir halk otobüsü şoförü, yolcunun güzergaha çıkma talebini reddettiği için bıçaklandı. Şoför acil hastaneye sevk edilirken, yaya olarak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından saldırıya uğradı. Bıçaklı saldıran şoföre korku dolu anlar yaşattı.
BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI
Abdurrahman Ç. (19), Atatürk Bulvarı'nda özel halk otobüsü sürücüsü Alattin O'dan güzergah değiştirmesini istedi. Alattin O, bu talebi yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Ç, üzerindeki bıçakla Alattin O'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
YAYA OLARAK KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaya olarak kaçan şüpheli Abdurrahman Ç, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı