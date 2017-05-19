Edinilen bilgiye göre, Mustafa Habip (73) ve eşi Saime Habip evlerinin yakınında bulunan bahçe üstü ormanda ağaç keserken, kestikleri ağaç devrilmedi ve başka ağaca yaslandı. Yaşlı karı koca o esnada başka işle meşgul olduğu sırada, kesip devrilmeyen ağaçtan kopan parça Saime Habip’e isabet etti. Talihsiz kazada yaşlı kadın olay yerinde yaşamını kaybetti. Saime Habip'in cenazesi savcının yaptığı incelemeden sonra Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadın gözyaşları arasında toprağa verilirken olay ile ilgili jandarmanın tahkikat sürdürdüğü bildirildi.
Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti
19.05.2017 - 14:29 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Eynesil ilçesinde eşinin kestiği ağacın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ağaç,giresun,eynesil,
474857 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474857.aspx
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