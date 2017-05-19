Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Habip (73) ve eşi Saime Habip evlerinin yakınında bulunan bahçe üstü ormanda ağaç keserken, kestikleri ağaç devrilmedi ve başka ağaca yaslandı. Yaşlı karı koca o esnada başka işle meşgul olduğu sırada, kesip devrilmeyen ağaçtan kopan parça Saime Habip’e isabet etti. Talihsiz kazada yaşlı kadın olay yerinde yaşamını kaybetti. Saime Habip'in cenazesi savcının yaptığı incelemeden sonra Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadın gözyaşları arasında toprağa verilirken olay ile ilgili jandarmanın tahkikat sürdürdüğü bildirildi.