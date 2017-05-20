Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aramada şahısların aracının yakıt deposuna zulalanmış halde esrar bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Malatya-Kayseri yolunda yaptığı uygulama sırasında, araçta bulunan, A.A. (40) ve E.E. (31)’nin tedirgin davranışlarından şüphelenilmesi üzerine, araçta arama yapıldı. Arama sonucunda aracın yakıt deposunu zulalanmış şekilde 1 parça halinde daralı ağırlığı bin 250 gram gelen toz esrar, 14 parça halinde daralı ağırlığı 13.64 gram gelen kubar esrar ele geçirildi. Şahısların işlemleri devam ediyor.