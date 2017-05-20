Aramada şahısların aracının yakıt deposuna zulalanmış halde esrar bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Malatya-Kayseri yolunda yaptığı uygulama sırasında, araçta bulunan, A.A. (40) ve E.E. (31)’nin tedirgin davranışlarından şüphelenilmesi üzerine, araçta arama yapıldı. Arama sonucunda aracın yakıt deposunu zulalanmış şekilde 1 parça halinde daralı ağırlığı bin 250 gram gelen toz esrar, 14 parça halinde daralı ağırlığı 13.64 gram gelen kubar esrar ele geçirildi. Şahısların işlemleri devam ediyor.
Tedirgin davranan uyuşturucu taşıyıcıları yakayı ele verdi
20.05.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda yaptıkları yol uygulamasında, iki kişinin tedirgin davranışlarından şüphelenerek araç araması yaptı.
Etiketler : uyuşturucu,kayseri,haberler,
475099 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475099.aspx
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