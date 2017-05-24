Alınan bilgiye göre, Ahmet Kurt (79) idaresindeki 10 SU 647 plakalı otomobil, Köylüce Mahallesi yakınlarında zeytin ağaçlarına çarpıp devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kurt hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.