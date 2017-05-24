Alınan bilgiye göre, Ahmet Kurt (79) idaresindeki 10 SU 647 plakalı otomobil, Köylüce Mahallesi yakınlarında zeytin ağaçlarına çarpıp devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kurt hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Balıkesir'de feci kaza, 1 kişi hayatını kaybetti
24.05.2017 - 17:01 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
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476364 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476364.aspx
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