Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E Tipi Kapalı Cezaevinde polis, sağlık ekipleri, itfaiye, YEDAŞ ve doğalgaz acil müdahale ekiplerinin katılımıyla “Acil Durum Tatbikatı” gerçekleştirildi. Tatbikatın gerçekleştiği sırada mahkum yakınlarının görüş için cezaevi önünde olması hareketli sahnelerin yaşanmasına neden oldu. İlk olarak senaryo gereği polis telsizlerinden “Cezaevinde bıçakla yaralama” şeklinde anons yapıldı. Anonsun ardından güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık personeli Samsun E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Bir amirin polis telsizinden anons yapması üzerine olay yerine takviye olarak, özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri de takviye olarak gönderildi. Nefes kesen tatbikatta olay yerine gelen ekipler, hazırlıklarını yaparak kontrollü bir şekilde cezaevine girdi. Daha sonra telsizden yapılan çağrıların ardından olayın tatbikat olduğu öğrenilince, hem jandarma hem de polisler rahat bir nefes aldı.

Öte yandan, cezaevine ziyarete gelen ve hiçbir şeyden haberi olmayan mahkum yakınlarından bazıları, yapılan tatbikatın gerçek olduğunu düşünerek gözyaşlarını tutamadı.

“OLAYLAR TAMAMIYLA TATBİKATTAN İBARETTİR”

Tatbikatın ardından açıklama yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Olayı öğrendiğimizde cezaevi içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ekibi olarak gerekli tedbirleri aldık. Tatbikat olduğu anlaşıldıktan sonra da zaten ekiplerimizle birlikte normale döndük. Onun dışında herhangi bir olumsuzluk yok. Cezaevi içerisinde bir sıkıntı yaşanmamıştır. Olaylar tamamıyla tatbikattan ibarettir” dedi.