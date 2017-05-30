Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesinde içerisinde su bulunan 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen ineğin kurtarılması için vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre sonra bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri kuyuya düşen ineğin kurtarılması için çalışma başlattı. Halat yardımı ile kuyuya ine bir itfaiye eri burada ineği halata bağladıktan sonra yukarı çıktı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrasında kuyudaki inek halat yardımı ile yukarı çekildi.

Oldukça bitkin gözüken inek saatler sonra sahiplerine teslim edilirken, vatandaşlar itfaiyeye teşekkür etti.