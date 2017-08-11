Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Çağlarca köyü Ürzek mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazi sulaması yüzünden kardeşler Ali Rıza B. ile Hasan B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ali Rıza B., av tüfeği ile kardeşi Hasan B.'yi vurdu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri şüpheli Ali Rıza B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.