Olay, ilçeye bağlı Çağlarca köyü Ürzek mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazi sulaması yüzünden kardeşler Ali Rıza B. ile Hasan B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ali Rıza B., av tüfeği ile kardeşi Hasan B.'yi vurdu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri şüpheli Ali Rıza B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tarla sulama tartışmasında kardeşini öldürdü
11.08.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde, arazi sulaması yüzünden çıkan tartışmada bir kişi kardeşini öldürdü.
Etiketler : tunceli,tarla sulama,cinayet,
495469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495469.aspx
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