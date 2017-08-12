Çumra İlçesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Afganistan uyruklu 24 yaşındaki Ahmed Belal ile arkadaşı 23 yaşında Dadollah Beygzadeh, serinlemek için sulama kanalına girdi. İki arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenerek gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen Konya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekipleri, suyu keserek arama çalışması başlattı.
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 Afgan kayboldu
12.08.2017 - 19:13 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Çumra İlçesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Afganistan uyruklu 2 kişi kayboldu.
Etiketler : konya,kayıp,boğuldu,afgan,
495762 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495762.aspx
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