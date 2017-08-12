Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çumra İlçesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Afganistan uyruklu 24 yaşındaki Ahmed Belal ile arkadaşı 23 yaşında Dadollah Beygzadeh, serinlemek için sulama kanalına girdi. İki arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenerek gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen Konya itfaiyesi su altı arama kurtarma ekipleri, suyu keserek arama çalışması başlattı.