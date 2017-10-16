Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, gasp suçundan Seydişehir Açık Cezaevinde tutuklu olan ve cezasının bitmesine yaklaşık 4 yıl kalan Mustafa Ü. (28) yarı açık cezaevinden firar etti. Mustafa Ü.’nin firar ettiği fark edilince hemen emniyete haber verildi. Kısa sürede harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Saadetler ve Bahçelievler bölgesinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonucunda cezaevinden bir kilometre uzaklıkta bulunan Mustafa Ü.’yü Bahçelievler Mahallesi 1806 Sokak'ta kıstıran ekipler cezaevi firarisini yakaladı. Gözaltına alınarak Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa Ü. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.