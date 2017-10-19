Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu'nda 1. sınıf öğretmeni Hacı A. hakkında, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen Hacı A., ‘Çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Öğretmen, polis merkezindeki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkartılan öğretmene ev hapsi cezası verildi.
Dayakçı öğretmene ev hapsi cezası verildi
19.10.2017 - 18:06 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da, tahtaya kaldırdığı 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Salih G.’yi ‘D’ harfini yazamadığı için darp eden öğretmen Hacı A.'ya ev hapsi cezası verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu'nda 1. sınıf öğretmeni Hacı A. hakkında, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen Hacı A., ‘Çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Etiketler : dayak,dayakçı öğretmen,ceza,haberler,
512698 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512698.aspx
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