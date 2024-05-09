İlk hac kafileleri uğurlandı! Dualarla yola çıktılar

Mukaddes topraklara gidecek ilk hacı adayı kafileleri dualarla uğurlandı. İstanbul kafilesi için Harem otogarında "Sürre Alayı" programı tertip edildi. Havalimanlarından hareket eden ilk kafileler gözyaşları ve dualarla yola çıktı.

360 hacı adayı Harem'den otobüslere binerek kutsal topraklara gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Ankara'daki Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, hacı adayları ve yakınları katıldı.



Hacı adayı Necla Yağız, 14 yıldır hacca gitmek için beklediğini, bugün yola çıktığı için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Hazreti Muhammed ve sahabelerin yaşadığı yerleri ziyaret edeceklerini aktaran Yağız, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Kurada 14 yıl sonra ismi çıkan Haydar Arslantaş, duygularını tarif edecek kelimeler bulamadığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyon kişi arasında kurada ismi çıktığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Arslantaş, "İnşallah sağ salim gider geliriz. Şu an Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde Müslüman kardeşlerimizin çektiği acılar inşallah hacıların dualarıyla son bulur." temennisinde bulundu.

Hacı adaylarından Meryem Ay, mukaddes topraklara gideceği için çok heyecanlı ve meraklı olduğunu ifade ederek, "Şimdi hacca gidiyorum. Allah nasip etti. Allah hacı olarak dönmeyi nasip etsin." değerlendirmesini yaptı.

Şerife Cesur, hacca gitme heyecanının, büyük bir mutluluk olduğunu ve bunu aktaracak kelime bulmakta zorlandığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama törenin ardından ilk kafiledeki hacı adayları ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

İzmir'de iki gruptan oluşan 280 kişilik ilk hac kafilesi de dualarla uğurlandı.

Mukaddes topraklara gidecek olan hacı adayları, aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi.

İzmir 2. Kafile Başkanı Buca İlçe Müftüsü Kemal Demirel, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına en güzel ve eksiksiz şekilde haclarını yaptırmak istediklerini söyledi.