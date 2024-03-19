“Surre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisine yoğun ilgi

Osmanlı Devleti'nin Surre Emini adıyla bilinen İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardım ve armağanlarını götüren alaya ait eserlerin bulunduğu “Surre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisi açıldı.

Osmanlı Cihan Devleti'nin Surre Emini adıyla bilinen İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardım ve armağanlarını götüren alaya ait eserler, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Bakanlığı Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı sergi, geniş bir katılımla açıldı.

İLK SURRE ALAYI MEHMED ÇELEBİ BAŞLATTI

Osmanlı padişahları her yıl ramazan ayında bu alayı özenle hazırlatır, dualar, naatlar ve gözyaşları eşliğinde Hicaz'a yolcu ediyorlardı.

İlk Surre Alayı Çelebi Sultan Mehmed tarafından gönderildi. Sonra gelen padişahlar da -eğer sefer, harp gibi bir durum yoksa- bu geleneği devam ettirerek gönderiyorlardı.

"OSMANLI İHTİYACI OLAN HER MİLLETİN YANINDA OLMUŞTUR"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Alay deyince askeriyedeki alayı düşünmeyin kilometrelerce uzunluğunda hem sarayın hem padişahın aynı zamanda halkın da hediyelerini verdikleri ve ulaştırılması için dua ettikleri bir alay hacılarımızla birlikte. Bunu biraz da günümüzü de yansıtmak lazım.

Osmanlı dini, dili, ırkı ne olursa olsun yardımca ihtiyacı olan her milletin yanında olmuştur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti de bunu yapıyor. Arakan’dan Filistin’e kadar yardım konvoylarıyla bu yardımı ulaştırmak için büyük bir savaş veriyoruz. Bunun dünyaya ortak bir mesaj olarak gitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"KİMLİĞİMİZİ VE KİŞİLİĞİMİZİ HATIRLATACAKTIR"

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “İnanıyorum ki Surre Alayları, Osmanlı Devletinin hakimiyet alanını İslam dünyasının dağınıklığını ve Gazze, Filistin’de yaşanan ortamda kıymetini bir kere daha hatırlatacak. Tarihi kimliğimizi ve kişiliğimizi hatırlatacaktır, diye düşünüyorum” dedi.