Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Kültür - Sanat > “Surre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisine yoğun ilgi

“Surre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisine yoğun ilgi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Surre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisine yoğun ilgi

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti'nin Surre Emini adıyla bilinen İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardım ve armağanlarını götüren alaya ait eserlerin bulunduğu “Surre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisi açıldı.

Osmanlı Cihan Devleti'nin Surre Emini adıyla bilinen İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardım ve armağanlarını götüren alaya ait eserler, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Bakanlığı Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı sergi, geniş bir katılımla açıldı.

İLK SURRE ALAYI MEHMED ÇELEBİ BAŞLATTI

Osmanlı padişahları her yıl ramazan ayında bu alayı özenle hazırlatır, dualar, naatlar ve gözyaşları eşliğinde Hicaz'a yolcu ediyorlardı.

İlk Surre Alayı Çelebi Sultan Mehmed tarafından gönderildi. Sonra gelen padişahlar da -eğer sefer, harp gibi bir durum yoksa- bu geleneği devam ettirerek gönderiyorlardı.

"OSMANLI İHTİYACI OLAN HER MİLLETİN YANINDA OLMUŞTUR"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Alay deyince askeriyedeki alayı düşünmeyin kilometrelerce uzunluğunda hem sarayın hem padişahın aynı zamanda halkın da hediyelerini verdikleri ve ulaştırılması için dua ettikleri bir alay hacılarımızla birlikte. Bunu biraz da günümüzü de yansıtmak lazım.

Osmanlı dini, dili, ırkı ne olursa olsun yardımca ihtiyacı olan her milletin yanında olmuştur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti de bunu yapıyor. Arakan’dan Filistin’e kadar yardım konvoylarıyla bu yardımı ulaştırmak için büyük bir savaş veriyoruz. Bunun dünyaya ortak bir mesaj olarak gitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"KİMLİĞİMİZİ VE KİŞİLİĞİMİZİ HATIRLATACAKTIR"

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “İnanıyorum ki Surre Alayları, Osmanlı Devletinin hakimiyet alanını İslam dünyasının dağınıklığını ve Gazze, Filistin’de yaşanan ortamda kıymetini bir kere daha hatırlatacak. Tarihi kimliğimizi ve kişiliğimizi hatırlatacaktır, diye düşünüyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamama dair her şey bu müzede! Gaziantep Hamam Müzesi mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında - Kültür - SanatHamama dair her şey bu müzede! Gaziantep Hamam Müzesi mutlaka gidilmesi gereken yerler arasındaKayıp sokak sanatçısı Banksy ortaya çıktı! İnsanlar çizdiği resmin olduğu sokağa koştu - Kültür - SanatBanksy ortaya çıktı! İnsanlar resmin olduğu sokağa koştuHerkesin önünden geçtiği o kitabede ne yazıyor? İşte Eyüp Sultan Türbesi'ndeki altın yaldızlı şiirin tercümesi - Kültür - SanatHerkesin önünden geçtiği o kitabede ne yazıyor? İşte Eyüp Sultan Türbesi'ndeki altın yaldızlı şiirin tercümesiNetflix'e soruşturma! "İşletmede usulsüzlük" suçlamasıyla müfettiş gönderildi - Kültür - SanatNetflix'e soruşturma! "İşletmede usulsüzlük" suçlamasıyla müfettiş gönderildiFatih'in tılsımlı madalyonu 2 milyon sterline satılacak! - Kültür - SanatFatih'in tılsımlı madalyonu 2 milyon sterline satılacak!En çok şehidi Bursa verdi! Tarihçi Celil Bozkurt Çanakkale şehit sayılarını analiz etti: 680 Suriyeli, 93 Filistinli şehit düştü - Kültür - SanatÇanakkale'de şehit sayılarını analiz etti: En çok Bursa'danİki haftada 107 milyon dolara ulaştı! Kung Fu Panda 4 gişe liderliğini devam ettiriyor - Kültür - Sanatİki haftada 107 milyon dolara ulaştı! Kung Fu Panda 4 gişe liderliğini devam ettiriyorDünya çapında sahnelenen Karagöz oyunu! Cengiz Özek’in “Çöp Canavarı” oyunu 30 yıldır çevreye dikkat çekiyor - Kültür - Sanat30 yıldır sahnelenen Karagöz oyunuÇanakkale şehidinden babası Ali Rıza Efendiye mektup: Hepiniz her gün beş vakit namaz kılınız! - Kültür - SanatÇanakkale şehidinden babası Ali Rıza Efendiye mektupSeyit Onbaşı top mermisi ile metroya bindi vatandaşlar duygulandı! Çanakkale'yi unutturmadılar - Kültür - SanatSeyit Onbaşı top mermisi ile metroya bindi
Sonraki Haber Yükleniyor...