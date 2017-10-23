Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.E. idaresindeki 10 RL 256 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu Koca Seyit Havalimanı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki C.E. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralanan kişiye müdahale etmek için olay yerine gelen ambulansa aynı yönde giden K.A'nın kullandığı 10 PT 028 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralanan C.E. ise olay yerine çağrılan başka bir amsulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.