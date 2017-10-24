Alanya'da sabaha karşı başlayan ve etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dinek mevkiinde ise denizin yaklaşık 400 metre açıklarında 2 hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortumlar, ilgiyle izlendi. Hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu.
Alanya'da denizde aynı anda 2 hortum
24.10.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde sabaha karşı etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde 2 hortum oluştu.
Etiketler : alanya,hortum,
513937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513937.aspx
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