Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya'da sabaha karşı başlayan ve etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dinek mevkiinde ise denizin yaklaşık 400 metre açıklarında 2 hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortumlar, ilgiyle izlendi. Hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu.