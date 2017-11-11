Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sabah işe gelen görevliler otogarın kapalı kısmındaki bir bankın üzerinde yatmakta olan Yusuf Azize'yi (43) uyandırmak istedi. Azize'nin cevap vermemesi üzerine görevliler, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Azize'nin öldüğünü belirledi. Azize'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Darp yara izine rastlanmadı

Azize'nin geceleri otogarda kaldığı, zaman zaman orada verilen işleri yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre Azize'nin cesedinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı bildirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.