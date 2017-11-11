Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta, içinde ailelerin de bulunduğu işitme engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Hasan Karabörk idaresindeki 46 LB 072 plakalı servis minibüsü, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Hayvan Pazarı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 LA 967 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada, sürücüler, servisin hostesi ve bir engelli annesi ile 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın, servis aracının, bir öğrenci velisi ile işitme engelli öğrencileri okuldan eve götürürken meydana geldiği belirtildi.