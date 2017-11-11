Kahramanmaraş'ta, içinde ailelerin de bulunduğu işitme engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Hasan Karabörk idaresindeki 46 LB 072 plakalı servis minibüsü, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Hayvan Pazarı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 LA 967 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada, sürücüler, servisin hostesi ve bir engelli annesi ile 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın, servis aracının, bir öğrenci velisi ile işitme engelli öğrencileri okuldan eve götürürken meydana geldiği belirtildi.
Engellileri taşıyan servis devrildi, 8 yaralı var
11.11.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta işitme engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Etiketler : Kahramanmaraş,Kahramanmaraş kaza,trafik kazası,haberler,
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