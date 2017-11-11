Şinasi Tekbaş (65) idaresindeki 68 DR 827 plakalı Otomobil, Bozkır  köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki Teslime (65), Sevim (4), Senem (4) ve  Teslime Tekbaş (5) ile Birdane (42) ve Cemile Alav (20) yaralandı.Aksaray eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati  tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 