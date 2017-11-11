Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şinasi Tekbaş (65) idaresindeki 68 DR 827 plakalı Otomobil, Bozkır köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki Teslime (65), Sevim (4), Senem (4) ve Teslime Tekbaş (5) ile Birdane (42) ve Cemile Alav (20) yaralandı.Aksaray eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.