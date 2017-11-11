Şinasi Tekbaş (65) idaresindeki 68 DR 827 plakalı Otomobil, Bozkır köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki Teslime (65), Sevim (4), Senem (4) ve Teslime Tekbaş (5) ile Birdane (42) ve Cemile Alav (20) yaralandı.Aksaray eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
11.11.2017 - 21:22 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Etiketler : Aksaray,kaza,yaşam haberleri,
518792 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518792.aspx
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