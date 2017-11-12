Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yangın, Yüreğir ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin lobi kısmında bulunan kabloların aşırı ısınmasıyla yangın çıktı. Yangın dedektörleri duman algılayınca otelde yangın alarmı verildi. Bunun üzerine 6 yangın söndürme aracı ve bir tane merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiği lobi kısmında yangını kısa sürede söndürürken, maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.