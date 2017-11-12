Alınan bilgiye göre, yangın, Yüreğir ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin lobi kısmında bulunan kabloların aşırı ısınmasıyla yangın çıktı. Yangın dedektörleri duman algılayınca otelde yangın alarmı verildi. Bunun üzerine 6 yangın söndürme aracı ve bir tane merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiği lobi kısmında yangını kısa sürede söndürürken, maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.
Adana'da otelde yangın
12.11.2017 - 23:09 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da 5 yıldızlı otelin lobisinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : adana,yangın,yaşam haberleri,
519041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519041.aspx
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