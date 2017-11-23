Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyetti tarafından Halep’in Çobanbey ilçesinde yaptırılan hastane inşaatında çalışan Ali Kızılırmak (32) dengesini kaybederek demir çubuğun üzerine düştü. Kızılırmak karnına saplanan demir ile birlikte Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Kızılırmak’ın karnına saplanan demir çubuk itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. Ameliyata alınan Ali Kızılırmak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandığı öğrenildi.