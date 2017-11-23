Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ilçede, 19 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 130 bin 720 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 376 kişi yakalandı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik için denetimleri sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerine bağlı caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Uygulamalarda, 130 bin 720 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 47 bin 321 araç incelendi. Yapılan incelemede çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 376 kişi yakalandı. Bunlardan hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzer suçlara karıştıkları belirlenen 294'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca denetimlerde 2 bin 255 kişiye de idari işlem uygulandı.



Denetimlerde 89 çalıntı araç bulunurken, 64 motosiklet ve 426 modifiyeli araca da işlem yapıldı. Şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatlı tabanca, 103 ruhsatsız tabanca, 4 belgeli pompalı tüfek, 36 belgesiz tüfek, 59 kurusıkı silah, 60 kesici ve delici alet, bin 184 değişik çapta fişek, iki kilo 247 gram uyuşturucu madde, bin 288 adet uyuşturucu hap ve 19 bin 581 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.