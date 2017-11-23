Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Serdivan ilçesi 7. Cadde üzerinde 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7. Cadde istikametinde seyir halinde olan 54 HS 040 plakalı cip, sürücüsünündireksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki 41 NJ 876 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 NJ 876 plakalı otomobil de önünde park halinde bulunan 06 AL 3069 plakalı otomobile çarptı. Yol kenarında park halinde bulunan araca çarpan cip sürücüsünün yaptığı manevrayla refüje çıkan cip takla attı. Araç sürücüsü ve cipte bulunan iki kişi takla atan araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sürücü ve B.K. ile S.K. kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince cip sürücüsü ve B.K. ve S.K. kontrol amaçlı muayene edildi. Kazada 3 araçta da maddi hasar oluştu.

Trafiğin bir süre aksadığı cadde, takla atan aracın yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.