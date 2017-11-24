Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların tespit edilerek, yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ardı ardına operasyonlara imza attı. Son haftalarda Bayraklı, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere ve Seferihisar ilçelerinde operasyonlar yapan ekipler, toplamda 78 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37’si tutuklanırken, 14’ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan emniyet, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatı ile kurulan WhatsApp ihbar hattı uygulamasında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgileri veya verdiği bilgilerin üçüncü şahıslar ile kesinlikle paylaşılmadığını açıkladı. Yapılan bu ihbarların ekiplerce detaylı bir şeklide değerlendirildiği de aktarıldı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlara, anne babalara ve okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü de bildirdi.