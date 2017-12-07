Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte ve kaçak içki satışına yönelik kontrollerini arttıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında 5 koli içerisinde 139 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.