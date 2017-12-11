Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapaklı’nın Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Nuri Çomak’ın daha fazla insanı dolandırması Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. İddiaya göre, gerçek ismi yerine sahte isim kullanan Nuri Çomak, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bir kurum hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, el yazısı ile yazılmış şikayet dilekçesinde adı geçen kişiyi jandarmaya davet etti. Gelen kişi ise kendisinin böyle bir şikayeti bulunmadığını ifade etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, daha önce ifade veren kişilerin yazı örneklerini karşılaştırdı. Yapılan incelemede şikayet dilekçesini yazan kişinin Nuri Çomak olduğunu belirledi.



Nuri Çomak’ın yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) basit yaralama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama ile başkalarına ait banka hesapları ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma suçlarından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Tam bir suç makinesi olan Nuri Çomak’ın peşine düşen Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin uzun süredir Karaağaç Mahallesi'ne gelmediğini belirledi. Ekipler yapılan araştırma sonucunda Nuri Çomak’ın İstanbul’da olduğunu tespit etti. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Çomak yakalandı. Gözaltına alınan Nuri Çomak’ın üzerinde yapılan aramada onlarca farklı kimlik, kredi kartı, bankamatik kartı, polis, asker, memur, siyasetçi adı altında bastırılan sahte tanıtım kartı ile sahte doktor raporları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Nuri Çomak tutuklanarak cezaevine gönderildi.