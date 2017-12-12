Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde yürürken arkasından yaklaşan kişi, kadının üzerine kimyasal madde attı. Yüzüne isabet eden maddenin etkisiyle çığlık atan Rukiye K’nin yardımına çevredeki esnaf koştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Mağdur kadın, saldırganı tanımadığını söyledi. Hastanenin göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ali Kal “Özellikle sol gözünde daha fazla olmak üzere korneada hasar vardı. Hastamızın gözünde kalıcı hasar olma ihtimali var” diye konuştu.