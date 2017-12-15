Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Yasmin Elhammud, kalp rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep'te tedavi görmeye başladı. Ersin Arslan Delvet Hastanesinde Pazartesi gününden itibaren tedavi gördüğü ileri sürülen kadın, iddiaya göre bugün tekrar gittiği hastanede yapılan tetkik ve işlemlerin ardından hiçbir şeyi olmadığı söylenerek evine gönderildi. Önemli bir sağlık sorunu çıkmadığını öğrenen Yasmin Elhammud babası Muhammed ile birlikte ticari taksiye binerek, Nizip ilçe otobüslerinin kalktığı Seferpaşa Mahallesi Araptarlı Sokak’ta bulunan minibüs garajına geldi. Saat 15.40 sıralarında ticari taksiden inen Suriyeli kadın, "Başım ağrıyor" diyerek yere yığıldı. Minibüse binemeyen kadın, uzun süre hareketsiz yerde yattı. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının öldüğü belirlendi.

Cenazesi kaldırılmadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastalığı nedeniyle öldüğünü belirlediği kadının normal ölüm vakası olarak değerlendirerek geri döndü. Bunun üzerine olay yerine çağrılan cenaze aracı ise raporu olmadan cenazeyi alamayacağını söyledi. Çevredeki vatandaşların girişimlerine rağmen saatlerce sokak ortasında kaldı. Cenazenin yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen alınmaması üzerine ise Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri, tutanak ve rapor hazırlayarak, 112 ekipleri tekrar olay yerine çağırdı. Polis ekipleri durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi üzerine ise olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 4.5 saattir yerde bulunan kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.