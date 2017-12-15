Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun-Ordu karayolu 76. kilometresinde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametinden Samsun'a doğru seyir halinde olan Levent Bozdağ (37) idaresindeki 55 ASZ 72 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada, kamyonet sürücüsü Levent Bozdağ aracının içinde hayatını kaybederken, yaralanan Ferdi Şahin(32) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.