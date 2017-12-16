Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Seydişehir-Konya Karayolu Karabulak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer G. (24) idaresindeki 38 JP 282 plakalı otomobille Seda K. idaresindeki 16 ZH 101 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Ömer G. kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.