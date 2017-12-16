Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arapzade Mahallesi'nde eski hastanesi karşısındaki apartmanının 4. katından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra camları da kırılan daireyi alevler sardı. Paniğe kapılan apartman sakinleri binayı tahliye ederken, yanan daireden yükselen alevler üst kattaki evin pencerelerine zarar verdi. Doğalgaz patlamasından çekinen apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Mahalleli yanan dairede yalnız yaşayan Selçuk Yavaş'ın evde olabileceğini söyleyince ekipler var güçleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Bir süre sonra ev sahibi Selçuk Yavaş'ın babasının evine kahvaltıya gittiği öğrenildi. Yangını haber alan Yavaş, evini alevler içinde görünce donakaldı.

Daire kullanılmaz hale geldi. Can kaybının olmadığı yangının neden çıktığı araştırılıyor.Orhangazi'de 27 yıl itfaiyeci olarak çalıştıktan sonra 2014'te emekliye ayrılan Naci Topçu, yangını kahvehanede otururken gördü. Evde biri olabileceği bilgisini alan Topçu daireye girdi. Topçu, daireyi kontrol edip kimsenin olmadığını anladı. Bu sırada görevli itfaiye ekipleri de eve ulaştı. Topçu, durum hakkında eski mesai arkadaşlarına bilgi verdikten sonra söndürme çalışmalarına da yardım etti.

