Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezindeki "gaygubet evleri"ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir B, Mehmet S. A, Ümit B, Mehmet G, İbrahim K. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, Ö.B. ile Y.B. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

-Olay

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 Aralık'ta haklarında yakalama kararı bulunan bazı örgüt üyelerinin "gaybubet evleri"nde kaldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 17 kişi gözaltına alınmış, evlerde yapılan aramada 130 bin lira, 46 bin dolar, 35 bin avro, 5 sahte kimlik ile bazı dokümanlar ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli arandıkları Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, Ankara ve Aydın illerine gönderilmiş ve bu illerde tutuklanmıştı. Bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıklarının belirlendiği kaydedilmişti.