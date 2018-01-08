Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle uçak seferlerinde iç ve dış hatlarda uçuşlar iptal oldu.

Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti.