Kentte yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle uçak seferlerinde iç ve dış hatlarda uçuşlar iptal oldu.
Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti.
Erzurum buz kesti
08.01.2018 - 10:41 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sus ulaşımı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da adeta hayat buz kesti.
Kentte yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle uçak seferlerinde iç ve dış hatlarda uçuşlar iptal oldu.
Etiketler : Erzurum,
534445 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534445.aspx
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