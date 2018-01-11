Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesindeki Tekeli İlk ve Ortaokulunda öğrenciler, öğle yemeğinde tavuk döner yedi. Çevre köylerden taşımalı sistemle okula gelen öğrenciler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı yaşayarak kusmaları üzerine hastaneye kaldırıldı. Ambulans ve özel araçlarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan 100’den fazla öğrenci tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.