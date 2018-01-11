Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesindeki Tekeli İlk ve Ortaokulunda öğrenciler, öğle yemeğinde tavuk döner yedi. Çevre köylerden taşımalı sistemle okula gelen öğrenciler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı yaşayarak kusmaları üzerine hastaneye kaldırıldı. Ambulans ve özel araçlarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan 100’den fazla öğrenci tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şemdinli’de 100’den fazla öğrenci hastanelik oldu
11.01.2018 - 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde yedikleri yemek nedeniyle rahatsızlanan 100’den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : şemdinli,öğrenci,hastane,
535511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535511.aspx
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