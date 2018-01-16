Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracın içerisinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, A.S. ve B.P.'yi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Asayiş Büro ekipleri tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 10 farklı suçtan aranması bulunan Y.T. gözaltına alındı. Y.T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.