Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, milyonlarca öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi. Sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci hava ulaşımına yönelince, Atatürk Havalimanı’nda normal günlerin üzerinde bir hareketlilik yaşandı.

YOĞUNLUK AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Öğlen saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte seyahat için Atatürk Havalimanı’na gelen öğrenci ve aileler, yoğunluğa neden oldu. Yolcuların bilet işlemlerini gerçekleştirdiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.