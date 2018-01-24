Royal Society of Open Science’da yayınlanan araştırmada, hırlayarak iletişim kurmaya çalışan köpeklerin ne istediğini kadınların iyi anladığına yer verildi. Buna gerekçe olarak da “Kadınlar biyolojik açıdan daha empatik ve duyarlı” olmaları gösterildi. Kadınların bu özellikleri sebebiyle hırıltıların duygusal içeriğini irdeleyebildiği ifade edildi.
Kadınlar, köpekleri daha iyi anlıyor
24.01.2018 - 02:16 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapılan bir araştırma, kadınların köpekleri erkeklerden daha iyi anladığını ortaya çıkardı.
Etiketler : köpek,köpek hırıltı,
538720 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538720.aspx
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