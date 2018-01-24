Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Royal Society of Open Science’da yayınlanan araştırmada, hırlayarak iletişim kurmaya çalışan köpeklerin ne istediğini kadınların iyi anladığına yer verildi. Buna gerekçe olarak da “Kadınlar biyolojik açıdan daha empatik ve duyarlı” olmaları gösterildi. Kadınların bu özellikleri sebebiyle hırıltıların duygusal içeriğini irdeleyebildiği ifade edildi.