Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampuan tek başına yeniden saç çıkarır mı? MS Sağlık, Kozmetik kurucusu Mehtap Serdaroğlu, piyasadaki yüzlerce çeşit marka arasında nasıl seçim yapabileceğimize dair bilgiler verdi.



ÇOĞU SAFSATA

Piyasada saç çıkardığını, birkaç ayda binlerce yeni saç teliniz olacağı, saçınızın kolay uzayacağı iddia ediliyor. Bunların çoğu safsata. Çünkü saç dökülmesini önlediği ispatlanan 3 formül var. Procapil, minoxidil ve finasterid. Bunlardan ilk ikisi serum ve şampuanlarda erkek ve kadınlar için kullanılırken finasterid maddesi sadece tablet formunda bulunur ve sadece erkeklerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda kullanılabiliyor. Yani şampuanın içeriğine dikkat.



TEMİZLEMEK YETMEZ

Şampuan sadece temizleme amaçlı olmamalı. Uzamayı desekleyen, saçı güçlendiren, gençleştiren ürünler seçmeliyiz. Trixowell Serum’unn içeriğinde yer alan aktif bitkisel maddeler, Saw Palmetto (cüce kaktüs) ve organik bezelye filizinden İsviçre’de geliştirilmiş patentli bitkisel özüt. Bu bitkisel özütler sayesinde saçların yaşam döngüsü uzuyor; saçlar enerjisini, özgün canlılığını ve ışıltısını geri kazanıyor. Yani saçlarda gençlik sağlanıyor; saçlarınız genç kalıyor. Aynı marka şampuan içeriğinde saçlı derinin sağlığı için 11 ayrı bitki ve 3 ayrı vitaminden oluşan bir bitkisel karışım var. Kökler güçleniyor, hacim ve elastikiyet kazanıyor.