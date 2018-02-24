Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da kış aylarındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi barajlardaki su seviyesini akıllara getirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, barajlardaki su seviyesinde geçen seneye oranla önemli bir değişiklik yok.

Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Hasan Uğurlu Barajı’nda geçen seneki su kotu 154,40 metre, doluluk oranı yüzde 42’ydi. Hasan Uğurlu Barajı bugün itibariyle 166,37 su kotunda ve yüzde 57,44 doluluk oranında. Yine Yeşilırmak üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı’nın geçen seneki su kotu 60,39 metre, doluluk oranı da yüzde 93,07’ydi. Suat Uğurlu Barajı bugün itibariyle 59,55 metre kotunda, yüzde 89,88 doluluk oranında. Samsun’un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı geçen sene bu zamanda 118,65 metre kotunda, yüzde 91,23 doluluk oranındaydı. Çakmak Barajı bugün itibariyle 118 metre kotunda ve yüzde 87,17 doluluk oranında. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Barajı’nın geçen seneki su kotu 176,09 metre, doluluk oranı ise yüzde 73,84 oranındaydı. Altınkaya Barajı bugün itibariyle 176,55 metre kotunda, yüzde 74,61 doluluk oranında. Aynı nehir üzerindeki Derbent Barajı’nın geçen sene bu zamanki su kotu 56,64 metre, doluluk oranı ise yüzde 93,93 oranındaydı. Derbent Barajı’nın şu anki su kotu 56,49 metre, doluluk oranı ise yüzde 92,24 seviyesinde. Vezirköprü Barajı’nda ise geçen sene bu zamanda su kotu 571,15 metre, doluluk oranı yüzde 76,55 seviyesindeydi. Vezirköprü Barajı bugün itibariyle su kotu 569,50 metre, doluluk oranı ise yüzde 70,43 seviyesinde oldu.