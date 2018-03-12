Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde hafta sonu Ata Mahallesi'nde bulunan bir sitede istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının bir bölümünün çökmesi konutlarda yaşayanları korkuttu. Bir villa hasar görürken, bir villa da kısmen hasar gördü.Gemlik'te daha öncede Jandarma rampasında inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çökmüştü.