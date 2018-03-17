Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 15 Kasım 2017'de verdiği kararda olayın toplumda meydana getirdiği tepki ve infial ile kamu vicdanını rencide edici niteliğini göz önünde bulundurarak Deniz Boyraz'a hak etmediği takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hüküm olunduğuna karar verdi.
Kesik el cinayeti sanığına iki kez ömür boyu hapis
17.03.2018 - 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eski sevgilisi Gizem Tunç ile onun sevgilisi Murat Erdoğan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada Yargıtay'ın 50 yıl hapis cezası kararını bozmasının tekrar hakim karşısına çıkan Deniz Boyraz, 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Zonguldak,Ereğli,Gizem Tunç,Murat Erdoğan,Deniz Boyraz,kesik el cinayeti,
550893 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550893.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER