Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 15 Kasım 2017'de verdiği kararda olayın toplumda meydana getirdiği tepki ve infial ile kamu vicdanını rencide edici niteliğini göz önünde bulundurarak Deniz Boyraz'a hak etmediği takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hüküm olunduğuna karar verdi.