Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çizilecek resimlerin içeriği sınırsız. Çocuklar hayal dünyası ile annelerine özel berjer deseni resmedecek. Ayrıca mobilya çizimi de şart değil. 6-12 yaş arası çocukların katılımına açık yarışma 8 Nisan 2018’e kadar resim kabul edecek. Kazananlar 23 Nisan’da açıklanacak. Birinci seçilecek çocuğun çizimi üretilerek mağazada satışa sunulacak.