Çizilecek resimlerin içeriği sınırsız. Çocuklar hayal dünyası ile annelerine özel berjer deseni resmedecek. Ayrıca mobilya çizimi de şart değil. 6-12 yaş arası çocukların katılımına açık yarışma 8 Nisan 2018’e kadar resim kabul edecek. Kazananlar 23 Nisan’da açıklanacak. Birinci seçilecek çocuğun çizimi üretilerek mağazada satışa sunulacak.
Minik eller, anneleri için tasarlayacak
19.03.2018 - 03:20 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin köklü mobilya markası Kelebek Mobilya, ‘Minik Eller Anneleri için Tasarlıyor’ resim yarışması düzenledi.
Etiketler : kelebek mobilya,tasarım,
551175 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551175.aspx
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