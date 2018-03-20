Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafriyat kamyonu ile çarpışan yolcu minibüsü, boş alana devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.
Ankara - İstanbul yolunda minibüs devrildi: 15 yaralı
20.03.2018 - 09:10 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankrara-İstanbul Yolu Susuz mevkiinde bir yolcu minibüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 15 yolcu yaralandı
Etiketler : ankara,istanbul,yolcu otobüsü,
551442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551442.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER