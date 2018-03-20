Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafriyat kamyonu ile çarpışan yolcu minibüsü, boş alana devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.