Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Ağzıbüyük mevkiinde meydana geldi. Ailesi tarafından bir süredir kayıp olarak aranan İbrahim Akgül'e (65) ait olduğu belirlenen ceset vatandaşlar tarafından derenin içerisinde bulundu. Vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler ve savcılık incelemesinin ardından Akgül’ün cesedi dereden çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemeyi başlattığı kaydedildi.
Kozan’da erkek cesedi bulundu
23.03.2018 - 23:14 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Etiketler : Adana,yaşam haberleri,
552160 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552160.aspx
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