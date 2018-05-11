Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’daki finali Milli Egemenlik Meydanı’na kurulan dev ekrandan izleyen binlerce Akhisarlı, gollerin ardından büyük mutluluk yaşadı. Hakem Cüneyt Çakır’ın maçı bitiren düdüğünün ardından ilçede coşku doruğa ulaştı.

Sevinç yumağı olan Akhisarlılar meydanı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla inletti. Finali evlerinde izleyen vatandaşlar da maç sonrası meydana koştu. Bazı taraftarlar da araçlarıyla zafer turuna çıktı.

İlçedeki kupa ve tarihteki ilk UEFA Avrupa Ligi coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.

AKHİSARSPOR'A COŞKULU KARŞILAMA

Maçın ardından onlarca kilometreyi geride bırakan yüzlerce taraftar, Akhisarlı futbolcuları karşılamak için İzmir Adnan Menderes Havalimanına akın etti. Diyarbakır Havalimanı'ndan İzmir’e gelen Yeşil-Siyahlı ekip, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Yeşil-siyah bayraklarla futbolcuları karşılayan taraftar grubu, yaptığı tezahüratlarla şampiyonluk sevincini dile getirdi. Öte yandan, aynı duyguları paylaşan futbolcular ise taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

Daha sonra taraftarların yanına giden Akhisarlı futbolcular, sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çekildi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, havaalanındaki karşılamanın ardından araçlarla konvoy oluşturarak Akhisar'a hareket etti.