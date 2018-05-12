Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesinde helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı merkez Hamidiye Camiine getirildi. Şehidin anne ve babası Gülşen-Hasan Kozak çifti metanetli tavırlarıyla dikkat çekerken şehidin eşi Rabia Kozak da eşinin kamuflajıyla törene katıldı. Şehit eşinin naaşından biran olsun gözlerini alamayan Rabia Kozak tabuta sarılarak “Sana kurban olsunlar” dedi.

Şehidin annesi Gülşen Kozak oğlunun tabutuna sarılarak, “Ağlamayacağım, o hainleri sevindirmeyeceğim. Senin görevinin başka Mustafalar devraldı. Sen rahat uyu Mustafam” dedi. Şehidin Kızkardeşi Sümeyra Kozak ve dedesi Mustafa Kozak da metanetli tavırlarıyla hainleri sevindirmedi. Hamidiye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Mustafa Kozak askerlerin omuzlarında binlerce vatandaşın gözyaşlarıyla cenaze aracına götürüldü. Tekbirlerle Salihli’den Durasıllı’ya uğurlanan şehidin naaşı Durasıllı Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni boyunca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri de şehit ailesini biran olsun yalnız bırakmayarak psikososyal destek verdi.Şehidin cenaze törenine, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Jandarma İl Komutanı Tug. Erhan Can, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekilleri Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.