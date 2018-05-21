Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu hafta sizinle, bu ara bolca bulabileceğiniz çilekle yapılabilecek bir maske tarifini paylaşmak istiyorum. Bu maske yağlı ve sivilceli bir cilde çok iyi gelecek. Bunun için 6-7 tane orta boy çilek, 2 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt kullanabilirsiniz. Bir kapta çilekleri temizleyip çatalla ezin. Ardından kapta yoğurtla birlikte karıştırın. Karışımı, temiz cildinize doğrudan elinizle uygulayabilirsiniz. 15 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu arada çileğin cildi geren tesiri olduğunu hatırlatayım. Bu yüzden süreyi aşmamaya dikkat edin. Ardından da nemlendirici sürün.