Abdullah Şifa idaresindeki 63 E 8431 plakalı sepetli motosiklet, Açıksu Caddesi Mehmetçik Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Şifa ile çocukları Ramazan (7), Nısranur (11) ile isimleri öğrenilmeyen eşi ve 4 çocuğu yaralandı.Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da sepetli motosiklet şarampole devrildi: 8 yaralı
27.05.2018 - 01:58 | Son Güncelleme: 27.05.2018 - 01:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da, sepetli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 8 kişi yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,
561995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561995.aspx
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