Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta Mehmet Eriman (61) yönetimindeki minibüs ile Uğur Akyüz'ün (29) kullandığı pikap, Koyulhisar-Mesudiye Karayolu'nun Kuruseki mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile minibüsteki yolculardan Gülzar (73) ve Fatma Demirci (85), Zeynep Bodur (73), Sait (60) ve Afide Eriman (21), Hamza Ay (33) ve Remzi Kalem (73) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülzar Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.