Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet ve Kalınma Partisi'nden Kahramanmaraş 6. sıra Milletvekili Adayı Habibe Öçal, bir program dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı. Öçal ile birlikte araçta bulunan 2 kişi daha yaralandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYININ İÇİNDE OLDUĞU OTOMOBİL, HALK OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI

Seçim çalışmaları kapsamında il genelinde yapılan programlara eşlik eden AK Parti Milletvekili Adayı Habibe Öçal'ın içerisinde bulunduğu otomobil, halk otobüsü ile çarpışması sonucu kaza yaptı.

ÖÇAL İLE BERABERİNDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada çarpmanın etkisiyle Habibe Öçal ile beraberindeki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MAHİR ÜNAL, HASTANEYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Kaza anında Kahramanmaraş Ticaret Borsasında ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habibe Öçal'ın bulunduğu hastaneye geçerek son durum hakkında bilgi aldı.