Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza dün sabah saatlerinde Karamürsel Kayacık Mahallesi D-130 karayolu Ankara Evleri mevkisinde meydana geldi. Kemal Bozkurt (30) idaresindeki 10 BE 767 plakalı otomobilin, park halindeki otomobil yüklü 34 YC 8363 plakalı tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Kemal Bozkurt hayatını kaybetmiş, eşi Betül Bozkurt ve 1 yaşındaki oğulları Alihan Bozkurt da ağır yaralanmıştı. Yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Alihan bebek, tedavi sırasında hayatını kaybetti.