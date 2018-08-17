AA muhabirine bilgi veren Türk yetkililer, söz konusu kişinin kendi  isteğiyle bulunduğu yeri Büyükelçilik yetkililerine bildirmediğini belirterek  başından beri konunun çok titiz bir şekilde ve Meksika makamlarıyla yakın iş  birliği halinde izlendiğini, hiçbir aşamada telaş edilmesini gerektiren bir durum  olmadığını anlattı. İkinci katibi bayramda ailesine kavuşturmayı hedefleyen Türk  yetkililer, Meksika makamlarına verdikleri güçlü destek ve gösterdikleri yakın iş  birliği için teşekkür etti.

Meksika basınına, daha önce Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğinde  görevli personel 29 yaşındaki Türk vatandaşının kaybolduğu iddiaları yansımıştı.